Bewohner von Baracken gründeten Wohnbaufirma

Die Wohnbaugenossenschaft Bergland in Zell am See feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Das gemeinnützige Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern in der Zentrale hat in den letzten zehn Jahren etwa 1000 Wohnungen errichtet. Der Umsatz liegt bei 515 Millionen Euro.

Entstanden ist die Bergland aus der enormen Wohnungsnot, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Zell am See herrschte. 1939 hatte die Stadt noch 4300 Einwohner. Kurz nach Kriegsende ist die Einwohnerzahl vor allem durch Flüchtlinge auf etwa 11.000 gestiegen. ...