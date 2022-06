Das Getreide kam vom eigenen Hof

Der Krieg in der Ukraine,

die Teuerung und die Klimaerwärmung machen bewusst, wie wichtig die größtmögliche Selbstversorgung mit Lebensmitteln ist. Auch in Salzburg, wo die Grünlandwirtschaft dominiert, versuchen sich wieder mehr Landwirte am Ackerbau.

Bis zum Strukturwandel in der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war es selbstverständlich, dass die Bauern ihr Brotgetreide selbst anbauten. Die alte Mittersiller Chronik berichtet, dass noch 1940 in der Gemeinde auf 96 Hektar Roggen und auf 54 Hektar Weizen angebaut worden sind. Vier ...