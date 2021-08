Langes Warten auf das Salzach-Schiff

Viele Schaulustige waren am Nachmittag des 29. Juni 1891 vor dem Café Bazar in Salzburg versammelt. Sie schauten hinaus auf die Salzach und warteten gespannt auf die erhoffte Spritztour am Schiff. Aber die "Salzburg" kam nicht. Langsam machte sich Ärger breit, weil niemand wusste, was los war. Bis endlich, nach mehr als einer Stunde, ein Eilbote die Nachricht brachte, dass die Schiffstour abgesagt war. Die "Salzburg" war kurz zuvor bei der Eröffnungsfahrt, samt Salzburgs Polit-Prominenz an Bord, auf eine Schotterbank ...