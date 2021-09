Seit Jahrhunderten wird gegen die Wildbäche gekämpft

Ohne Schutzbauten gegen Wildbäche wären manche Alpentäler nicht bewohnbar. Die Erwärmung vergrößert die Gefahr wieder, aber das Problem ist nicht neu.

Die Anfänge der Wildbachverbauung reichen in Tirol bis ins 13. Jahrhundert zurück. Aus Salzburg ist dokumentiert, dass die Bürger von Bad Hofgastein um 1570 eine mächtige Mauer am Kirchbach errichteten, um den Ort zu schützen. 1590 wurde der Mühlbach aus Niedernsill Richtung Osten abgeleitet. 1588 befahl Erzbischof Wolf Dietrich die Verbauung des Schmittenbachs in Zell am See. ...