So verhinderte ein großer Unternehmer den Ausverkauf seines Lebenswerks

Es war 1995. Der Schock über die Insolvenz der Halleiner Papierwerke mit mehr als 1000 Mitarbeitern saß dem Land noch in den Knochen. Da begann das Zittern um ein echtes Industriejuwel des Landes. Emco, ebenfalls aus Hallein, war finanziell am Ende. Dabei stand das Unternehmen in den 1980er-Jahren für eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die untrennbar mit dem Namen Ernst Alexander Maier verbunden war. Er hatte mit 31 Jahren den Handwerksbetrieb seines Vaters übernommen. Und viel Mut und Gespür bewiesen. Der Magister ...