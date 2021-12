Umkämpfter Feiertag: Jedes Jahr am 9. Dezember zog man Bilanz

Heute, am 9. Dezember, gibt es einmal nichts abzurechnen: Denn das Geschäft am gestrigen Marienfeiertag fiel im Lockdown aus. In den vergangenen Jahrzehnten aber war der 9. Dezember jener Tag, an dem der Handel eine erste Weihnachtsbilanz zog.

Das große Geschäft zu Mariä Empfängnis begann 1984 mit einem kühnen Vorstoß des damaligen Salzburger Landeshauptmanns. Wilfried Haslauer senior hatte angeordnet, dass die Geschäfte am 8. Dezember - einem Samstag - offen halten durften. So wollte Haslauer im Verbund mit ...