Vor 50 Jahren kam die erste Schneekanone nach Salzburg

Geschäfte und Geschichte SN

In vielen Skigebieten werden heute 100 Prozent der Pisten beschneit. Mangelnde Schneefälle und gestiegene Ansprüche der Skifahrer an die Pisten machen die wirtschaftliche Führung eines Skigebiets ohne Beschneiung schwierig. Üblich wurde die Beschneiung in Österreich um 1990, als es mehrere schneearme und milde Winter gab. Aber die Anfänge reichen weiter zurück.

Schon in den 1920er- Jahren gab es künstlichen Schnee aus Soda, Sägespänen und Wasser. In Wien benützte man ihn im Winter 1927/28 für eine Skihalle im aufgelassenen ...