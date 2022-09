Wie ein Thalgauer beim ersten Oktoberfest mitmischte

Das Oktoberfest ist längst zu einer globalen Veranstaltung geworden. Das Münchner Original findet heute Nachahmer in der ganzen Welt, von New York über Windhoek (Namibia) bis nach Blumenau in Brasilien. Was auf den "Wiesn" rund um den Globus nur wenige wissen: Einer der Initiatoren des ersten Oktoberfests war ein Beamter und Naturforscher aus Salzburg - der aus Thalgau stammende Karl Ehrenbert von Moll (1760-1838).

Es begann mit der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese 1810: In ...