Das digitale Lagerfeuer wärmt die Seele, aber auch den Planeten

Blinder Fleck Digitalisierung: Je mehr drinnen und draußen beim Heizen und Licht gespart wird, desto mehr leuchten die Bildschirme.

Weniger heizen, weniger Licht aufdrehen: In diesem Winter sind der Fantasie beim Energiesparen kaum Grenzen gesetzt. Garantiert wird es so manche Erleuchtung darüber geben, wo schon seit Jahren unnütz Energie vergeudet wird. Doch interessanterweise gibt es in der Wahrnehmung einen wachsenden blinden Fleck: Die Digitalisierung wird zwar stets als großer Effizienzbringer thematisiert, ihr wachsender Energiehunger wird jedoch höchst selten angesprochen. Einer Schätzung des KTH Royal Institute of Technology in Schweden zufolge sind schon jetzt zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs auf ...