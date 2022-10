Die Verkopfung hat ein kritisches Ausmaß erreicht

Wir leben in einer Zeit, in der man glaubt, alle noch länger in Ausbildungen zwängen zu müssen. Eine Fehlentwicklung.

Ab Jänner 2022 ging schließlich die ganze Familie auf die HTL. Und zwar so: Der Vater wurde eingespannt, um dem Sohn bei Hausübungen und Schularbeiten in Mathe und Englisch unter die Arme zu greifen, die Mutter übernahm drei weitere Fächer, weitere drei der ältere Stiefbruder. Doch der kollektive Kraftakt fruchtete nicht: Der Sohn flog am Ende doch von der HTL. Widerwillig wurde Plan B aktiviert: Eine Lehrstelle musste her. Mittlerweile ist Oktober 2022, die ersten Wochen im neuen ...