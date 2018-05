Die Bewährungsproben für die Sozialversicherung kommen erst

Der mächtige Patient: Wird sich der Gesundheitsmarkt auf den Kulturwandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, einlassen können?

In den USA baut der Onlinehändler Amazon mit dem Investor Warren Buffett und dem Finanzdienstleister JPMorgan eine nicht gewinnorientierte Sozialversicherung neuen Typs auf. "Gesundheit aus der Hosentasche" nimmt sprunghaft zu: Bereits 2017 wurde die Zahl der weltweiten Gesundheits-Apps, vom Fitnesstracker bis zum Diabetiker-Spiel, auf 325.000 geschätzt. Spitäler beginnen, sich radikal neu zu erfinden, weil man Patienten heute teils auch daheim, auf Entfernung und in verteilten Spezialisten-Netzwerken behandeln kann, ohne sie in ein Krankenzimmer legen zu müssen.