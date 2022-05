Die große Versöhnung von zwei ewigen Streithansln

Gewagt gewonnen SN

Für den einen geht es nur um die fette Rendite, für den anderen um das Gute in der Welt: Wirtschaft und Umweltschutz traten viele Jahre wie ein ungleiches Brüderpaar auf, das sich permanent in den Haaren liegt und keine Rauferei auslassen kann. Wobei immer klar war, wer der Stärkere ist: Natürlich ist es die Wirtschaft, die die Umwelt in den Schwitzkasten nimmt und angesichts der Bedeutungslosigkeit von Käfern, Schmetterlingen und Feuchtwiesen genüsslich ihren Sieg verkünden darf: "Geld, Jobs, Steuereinnahmen: Bei ...