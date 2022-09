Lasst Licht ins Dunkel der künstlichen Intelligenz

Man stelle sich vor, ein Auto, das mit künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird, kracht in ein anderes Auto. Im Spital wird die Gewebeprobe eines automatisierten Systems falsch ausgewertet, der Arzt stellt daraufhin die falsche Diagnose und verordnet unnötigerweise eine Chemotherapie. Eine Frau bekommt eine Stelle nicht, für die sie bestens qualifiziert wäre, weil die Videoanalyse im Bewerbungsverfahren sie als "persönlich unzuverlässig" qualifiziert.

Was passiert, wenn künstliche Intelligenz nicht so gescheit ist, wie der Name suggeriert, sondern Mist baut? ...