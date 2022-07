Ein Loblied auf den Wettbewerb: Bitte mehr davon!

Bei jedem Einkauf schwitzen, an der Tankstelle ausgesackelt werden? Das müsste nicht in dem Ausmaß sein, wie es jetzt geschieht.

Wir leben in einer Zeit, in der der Wettbewerb nicht gut angeschrieben ist: rennen müssen, um nicht zu kurz zu kommen, Ellbogen ausfahren, um seine Anteile zu verteidigen. So etwas bringt die Gesellschaft nicht voran, sondern macht sie nur schwächer, das haben viele Menschen zu Recht erkannt.

Und doch ist der Schluss falsch, man müsste sich nur gut verstehen und harmonisch zusammenarbeiten, schon herrscht eitel Wonne: Soeben hat die österreichische Wettbewerbsbehörde festgestellt, dass sich die Bruttoraffineriemargen in nur ...