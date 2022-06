Kostenlos? Das geht sich nicht mehr aus

Der Onlinehandel wurde durch unsinnige Gratis-Retouren groß. Endlich setzt ein leichtes Umdenken ein.

Wer glaubt, dass der freie Markt das perfekte Instrument sei, um Produkten einen fairen Preis zu geben, irrt gewaltig: Wäre es so, würde der Flug in den Urlaub 400 Euro kosten und nicht 130 Euro. Atomstrom würde in einigen Ländern nicht gleich als Alternative zu erneuerbarer Energie aus der Schublade geholt, wären die wahren Kosten von Atomkraftwerken eingepreist. Kuhmilch würde nicht die Hälfte derselben Menge einer pflanzlichen Alternative aus Hafer oder Soja kosten, da es selbstverständlich mehr Aufwand ist, sich ...