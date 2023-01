Ein notwendiger Tabubruch, dem noch weitere folgen müssen

Müssen Solarpaneele und Batterien unbedingt aus China kommen? Europa wacht auf, muss aber lernen, größer zu denken.

Wer sich wundert, warum seit vielen Jahren Elektroprodukte oder Kinderspielzeug fast nur noch das Etikett "Made in China" tragen, hat einen Zipfel der europäischen Industriepolitik erwischt: Wohin sich der Kontinent als Produktionsstandort entwickeln soll, war nie festgelegt, marktverzerrende Subventionen waren streng verboten. "Made in Europe" wurde immer mehr zu einer Illusion, zu groß war die Konkurrenz Asiens beim Preis und mitunter auch in der technischen Leistung, man denke etwa an Solarpaneele oder Elektroautos.

Jetzt besteht eine Chance, dass ...