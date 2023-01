Über den Umgang mit Führungskräften der Zukunftshoffnungen

Wer für 25 Personen Verantwortung trägt, ist üblicherweise Managerin und verdient entsprechend. Mit einer großen Ausnahme.

"Für wie viele Menschen bist du verantwortlich?" Das ist in der Wirtschaft eine wichtige Frage und Teil des Muskelspiels. Wie viel Macht und Führungserfahrung Abteilungsleiter, Geschäftsführerinnen oder Bereichsverantwortliche haben, bemisst sich nicht nur, aber auch an der Führungsspanne. Das ist die Zahl an Menschen, für die jemand zuständig ist.

Mit 25 Personen und einem zwischendurch äußerst betreuungsintensiven Anhang von 50 weiteren Personen kommt man als Führungskraft in der kleinstrukturierten heimischen Wirtschaft bereits im mittleren Bereich zu liegen. Genau ...