Ein Patent allein macht weder reich noch gesund

Schützen oder freigeben? Von einem Wundermittel, das längst keines mehr ist.

Eine Variante des Reichwerdens geht so: Ein Mensch hat eine geniale Idee, meldet ein Patent dafür an und schon hat er ausgesorgt. Die Lizenzeinnahmen ergießen sich fortwährend wie ein warmer Regen über die glückliche Person. Eine ähnliche Geschichte, die jüngst populär wurde, geht so: Die Patente auf die Coronaimpfstoffe müssten nur freigegeben werden, schon hätte die Pandemie ein Ablaufdatum. Virusmutationen wie Omikron würden austrocknen, weil dann auch die Bewohner ärmerer Länder geimpft würden und der globalen Ausbreitung der Erkrankung und ...