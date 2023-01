Einfach arbeiten lassen: Die Fachkräfte sind mitten unter uns

Ob Ärztinnen, Pfleger oder Handwerker - Tausende gut Ausgebildete dürfen nicht in ihren Berufen arbeiten. Das muss aufhören.

Notbetrieb. Wenn es ein Wort gibt, das die Lage in Spitälern, Kindergärten, Schulen, aber auch so manchem Restaurant 2022 zusammenfasst, dann dieses. Öffnungszeiten, Angebote und Betreuung wurden eingeschränkt, weil überall Hände und Köpfe fehlen, um die Arbeit zu tun. Doch wie passt dieser Notbetrieb zur Tatsache, dass Tausende von Menschen in Österreich sehr wohl gute Ausbildungen haben, jedoch in ihren Berufen nicht arbeiten dürfen?

Genau das ist der Fall: Hier leben ausgebildete Kindergartenpädagoginnen, Ärztinnen und Ärzte mit jahrelanger ...