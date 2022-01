Hochstapeln ist schwer, tiefstapeln auch kein Vergnügen

Wenn in der Start-up-Welt die Rekorde fallen, sollte man genau hinschauen.

Der Grundsatz "Fake it till you make it" ist für Gründerinnen und Gründer überlebenswichtig. Das heißt auf Deutsch in etwa "Spiel so lange vor, dass du etwas kannst, bis du es tatsächlich schaffst" und soll das eigene Selbstbewusstsein aufmöbeln. Eine Show abzuziehen gehört in der lauten Start-up-Welt zum Geschäft. Es wird mit Superlativen nicht gegeizt, schließlich braucht und verbrät man fremdes Geld. Entsprechend ist es Aufgabe von Business Angels, öffentlichen Fördergebern und Wagnisfinanzierern, die Spreu vom Weizen zu trennen und ...