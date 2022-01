Wenn die Sehnsucht zur Trägerrakete wird

Mit dem Kopf durch die Wand in die digitale Welt? Nur mit Druck erreicht man die Menschen nicht, es geht auch um deren Gefühle.

Das menschliche Gehirn ist ein erstaunliches Organ. Man schätzt, dass es 100 Milliarden Neuronen und 100 Billionen Synapsen hat und damit viele der gängigen Supercomputer übertrifft. Dennoch verbraucht es nur einen Bruchteil der Energie dieser monströsen Systeme.

Interessant ist, warum das effiziente Wunderwerk so häufig bockt: Der Mensch ignoriert oder vergisst fast alles, was ihm im Laufe eines Lebens eingetrichtert wird. Das fängt in der Schule an und setzt sich im Erwachsenenleben fort: Mann und Frau sollten sich ...