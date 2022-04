Jobs für Ukrainer oder die Chance auf Innovation

Eine Lehre im Umgang mit Ungewissheit in einer unsicheren Welt, die sich rasant verändert.

Am Freitag ist es so weit: Die Bewerberinnen aus der Ukraine kommen zum Jobinterview. Eine Anfang 20, die andere etwas über 30. Nachdem unser Unternehmen auf einer der Jobplattformen für ukrainische Flüchtlinge die offene Kommunikationsstelle gepostet hatte, ging alles sehr schnell, jedenfalls rascher als bei Bewerbungen sonst. Der Arbeitsmarkt ist wie ausgetrocknet. Oberflächlich betrachtet kommt daher das Angebot aus der Ukraine wie gerufen: Allein im IT-Sektor, so schätzt man, fehlen in Österreich 25.000 Fachkräfte, zum Beispiel Programmierer, Data Scientists oder ...