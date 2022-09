Zu behäbig und zu wenig digital

Warum Österreich immer haarscharf an der Innovationsspitze vorbeischrammt.

Gleich vorweg: Die Menschen in diesem Land sind nicht dumm. Im Gegenteil, in Österreich leben und arbeiten außerordentlich kluge Köpfe. Das beweisen die vielen Künstlerinnen und Künstler mit internationalem Erfolg ebenso wie internationale Firmen, die deshalb hierherziehen, weil sie hier tüchtige Fachkräfte finden. Bei den Humanressourcen (ein hässliches Wort, das Ökonomen für Menschen verwenden) ist Österreich top. Das besagt das neue European Innovation Scoreboard 2022, in dem Österreich in diesem Punkt um 25 Prozent besser als der Durchschnitt der 27 ...