Mach es wie Karl: Wer bis 85 mit Freude arbeitet, ist ein Glückspilz

Von blutjungen Influencern bis zu erfahrenen alten Hasen: Von Karl Lagerfeld können alle lernen.

Es passt in die Zeit, ein gestörtes Verhältnis zum Älterwerden zu haben. Damit war der soeben mit 85 Jahren verstorbene Designer Karl Lagerfeld, der mittels hohen Kragens, Sonnenbrillen, Haarpuder und Handschuhen sein echtes Alter raffiniert verbergen konnte, keineswegs allein. Man denke nur an die vor allem in der Technologiewelt weitverbreitete Idee, den Menschen durch technologischen Fortschritt biologisch unsterblich zu machen. "Ich poste, also bin ich", ist das Mantra vieler Menschen auf sozialen Medien, ganz so, als ob sich damit das ewige Leben erkaufen ließe.