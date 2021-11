Metaverse oder die Flucht auf einen anderen Planeten

Das nächste große Ding steht vor der Tür. Das muss man sich genauer ansehen.

Die zentrale Vision des Silicon Valley für die nächsten Jahre ist die Schaffung des Metaverse. Dieses geheimnisvolle große Ding wurde im Herbst auf die Bühnen der großen Technologieriesen gerollt und leuchtet seither vom Himmel von Facebook, Microsoft und gar nicht so wenigen Spiele- und Hardwareherstellern wie ein Stern, der auf magische Weise in die Zukunft führen soll. Die Firma hinter Facebook hat sich daher sogar in Meta umbenannt. Die Frage ist aber: Um welche Zukunft geht es im Metaverse: um ...