Ohnmacht ist stets nah an der Macht

Sie ist selbst bis hinauf in die Chefetagen weit verbreitet.

In manchen Unternehmen geht es mehr um Macht als um Inhalte. Sie ähneln damit frappant der Politik, die ihr Festhalten an der Macht um jeden Preis in diesen Tagen wieder eindrucksvoll demonstriert. Als Faustregel in der Wirtschaft gilt: Je größer das Unternehmen und schwächer die wahrgenommene Führung, desto stärker beschäftigen ungesunde Machtfragen die Mitarbeiter und halten sie von ihrer Arbeit ab: "Wer ist der Stärkere unter den Chefs und wird sich durchsetzen?" "Wie muss man sich als Mitarbeiter verhalten, um ...