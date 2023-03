Probleme der Schüler werden zum Problem für den Arbeitsmarkt

Während den Jungen zu Unrecht angekreidet wird, nicht arbeiten zu wollen, vergisst man jene, die schon früher nicht mehr können.

Schnappschüsse und Oberflächlichkeit. Das prägt die Debatte um den Arbeitskräftemangel. Täglich werden Rekordzahlen an offenen Stellen in fast allen Branchen vermeldet, wird die Bremswirkung auf das Wirtschaftswachstum beweint und eine neue Gruppe an Schuldigen ausgemacht. Die faulen Jungen, die angeblich nur noch Teilzeit für die Arbeitswelt zur Verfügung stünden, sind hier prominent dabei.

Ganz abgesehen davon, dass dieses Pauschalurteil falsch ist, weil viele Junge sehr leistungsbereit sind, sofern ihre Anliegen ernst genommen werden, haben die Momentaufnahmen einen großen ...