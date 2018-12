Rettet das Klima: Die Zeit ist reif für einen Innovationsschub

Viele Konsumenten wollen etwas gegen die Klimaerwärmung tun. Aber was ihnen der Markt aktuell bietet, ist mehr als dürftig.

Wann wandert ein Thema vom Kopf in den Bauch und wird zum großen gesellschaftlichen Anliegen? Das ist eine spannende Frage, die oft erst im Rückblick beantwortet werden kann. Beim Klimaschutz gibt es viele Anzeichen, dass der Wendepunkt erreicht ist. Nicht nur, weil die Wetterextreme so unübersehbar geworden sind, dass die ewige Gelehrtendebatte um den vom Menschen gemachten Klimawandel zum Stammtischthema wurde, das jeden betrifft und zu dem die breite Öffentlichkeit eine Meinung hat. Es bleibt nicht beim Wahrnehmen der eigenen Ohnmacht und der "Klimaangst", die aus Schweden kommend über den Kontinent zieht: Viele Menschen wären bereit, ihren CO 2 -Fußabdruck zu verbessern - wenn es ihnen leichter gemacht würde. Es fehlt an Einkaufshilfen und Transparenz: "Was muss ich kaufen, wenn ich zum Schutz des Klimas beitragen will? Was soll ich lieber nicht kaufen?"