Super-Sein als Stolperstein: Die Sache mit der Selbstkritik

Geld regiert die Welt. Oder doch nicht? Was wir alle vom Fall Goldman Sachs lernen können.

Rumpelstilzchen wohnt nicht in der Wall Street, das steht fest. Aber den Ruf, aus Stroh Gold spinnen zu können, hatten bis vor Kurzem dort ein paar Herren im feinen Zwirn. Was die Investmentbanker von Goldman Sachs auch angriffen, es verwandelte sich innerhalb kürzester Zeit in eine sprudelnde Geldquelle - für die Wall-Street-Bank selbst, wohlgemerkt: Unternehmenskäufe, Börsengänge, neue Hedgefonds, die Besetzung prestigereicher Posten in der Finanzpolitik, von US-Finanzministern bis zu europäischen Notenbank- und Staatschefs wie einst Mario Draghi. Niemand kam an ...