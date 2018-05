Von der Best-Practice-Krankheit und anderen hartnäckigen Plagen

In Unternehmen geht es mitunter zu wie in einem Zoo, in denen die Tiere nur noch im Kreis gehen.

Es ist schon verflixt: In vielen Unternehmen brechen altbewährte Geschäftsmodelle weg, ob in der Produktion, im Handel oder etwa im Energiegeschäft. Das lässt sich an geringeren Umsätzen und Gewinnmargen festmachen. Also sitzen die Entscheider in den Unternehmen zusammen und kauen Ideen für die Zukunft durch: "Geht nicht", "Zu teuer", "Passt nicht zu uns" oder "Mögen unsere Kunden nicht", lauten die Kommentare der Runde und ehe man sich's versieht, landet man wieder dort, wo man angefangen hat. Planlosigkeit.