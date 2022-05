Wenn der Diktator ins Stolpern kommt

China ist ein schönes Beispiel, warum Demokratie doch gut fürs Geschäft ist.

Ein Unternehmen zu führen ist kein Honiglecken. Dass sich Mitarbeiter gegen Entscheidungen querlegen, ist die Regel, nicht die Ausnahme. Ist es da ein Wunder, dass Chinas Diktatur in Wirtschaftskreisen jahrelang verehrt wurde, ja sogar als das überlegene Modell für wirtschaftlichen Fortschritt gepriesen wurde? Eine rasche, klare Durchsetzung der Entscheidungen statt langwieriger Verhandlungen, wer sehnt sich nicht nach so einer einfachen Welt? In den Prognosen war man sich jedenfalls einig, wer das Wettrennen wirtschaftlich und technologisch gewinnen würde: China mit seinen ...