Wer Innovation will, muss über Widerstand jubeln können

Landauf, landab wird gejammert, wir hätten keine Innovationskultur. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis.

In vielen Unternehmen stehen große Veränderungsschritte an: Man muss die Organisation ins digitale Zeitalter führen, neue Geschäftsmodelle erproben. Daneben muss man internationalisieren, einsparen und gleichzeitig neue Stellen schaffen, etwa für Data Scientists, die den Goldschatz der Daten heben, oder Diversity Manager, die endlich Buntheit in die meist sehr einheitliche Mannschaft bringen sollen. Manchmal schaut inmitten des bisweilen chaotischen Umbaus, mit dem viele Unternehmen beschäftigt sind, sogar eine echte Innovation heraus, die auf dem Markt Geld bringt oder, im Fall neuer interner Prozesse, im Unternehmen tatsächlich umgesetzt wird. Doch das passiert eben nur manchmal, fast als Glücksfall.