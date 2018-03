Acht echt wahre Fakten über Salzburger Duelle mit deutschen Clubs

Schon vor den Zeiten von Freundschaftsschalverzicht und Kommerzfußballboykott ging es heiß her zwischen Salzburg und deutschen Kontrahenten.

1970: Im Intertoto-Cup traf Austria Salzburg in Itzling auf Kaiserslautern (1:2). Lautern-Mittelfeldspieler Otto Rehhagel erinnerte sich noch Jahre später an Gegenspieler Turl Kibler: "Der ging vielleicht hinein! Er hatte aber die Stirn, mir nachher als Entschädigung einen Blumenstrauß in die Hand zu drücken..."

1974: Als Austria Salzburg sich in einem Test in Vaduz (!) gegen Bayern München von den frischgebackenen Weltmeistern und Europacupsiegern Beckenbauer, Müller, Hoeneß und Co. 2:2 trennte, war es für die Bayern eines von 18 Spielen in 24 Tagen. Den Bundesligaauftakt gegen Offenbach verlor die Startruppe dann mit 0:6.



1980: Zum Hinspiel im Cupsiegerbewerb bei Fortuna Düsseldorf wurde Austria Salzburg von sechs Fans begleitet. Die Mannschaft reiste via Zürich (vier Stunden Aufenthalt) an und verbrachte die Nacht vor dem Match ziemlich schlaflos in einem Hotel in der Einflugschneise des Flughafens. Resultat: Die Salzburger unterlagen 0:5, der SN-Berichterstatter war von der Fortuna trotzdem unbeeindruckt:

SN/sn ...wer braucht schon Überzeugung, wenn er 5:0 gewinnt?



1994: Erst nach 101 Minuten endete das UEFA-Cup-Hinspiel von Austria Salzburg gegen Eintracht Frankfurt (1:0). Warum der russische Schiedsrichter so lange nachspielen ließ, blieb ein Rätsel.



1994: Otto Baric gab im selben Match Frankfurts georgischem Legionär Kachaber Zchadadse eine feuchte Antwort und kommentierte das so: "Schaun Sie. Spieler, russische Spieler Zachadse, hat er eine sehr unkorrekte, gemeine Wort gesagt, er hat praktisch beleidigt meine Mutter. Und ich habe reagiert, habe so gespuckt in Seite." Baric wurde für fünf Spiele gesperrt.

SN/krug 1994: Otto Baric kommuniziert maximal feucht mit Frankfurts Zachadse.