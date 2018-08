Transferticker: No Riski, no fun

SKN St. Pölten auf dem Weg in die Champions League, trotzdem wird ein Stürmerstar verliehen. Über Vielflieger Roope und andere Reisende des Transfersommers.

St. Pölten verleiht seinen finnischen Stürmer Roope Riski in die 2. griechische Liga zu AOX Kissamikos. Für Riski der 18. Clubwechsel in sieben Jahren zwischen Finnland, Norwegen, Italien, Deutschland, Österreich und Griechenland. Wir tippen: Roope hatte einfach nur zu viele Bonusmeilen übrig.



Der eine sammelt Meilen, der andere Länderpunkte. Seydou Doumbia aus der Elfenbeinküste war schon in Japan, danach seit 2015 bei ZSKA Moskau, AS Roma, Newcastle, FC Basel, Sporting Lissabon und hatte jetzt Lust auf Spanien - FC Girona vermeldet die Verpflichtung des polyglotten Ivorers.



Wenn Transfermeldungen an den Gebrauchtwagenverkauf erinnern: Eintracht Frankfurt möchte Marco Fabián an den Mann kriegen. Der hatte mal einen Lendenwirbelbruch, dennoch bestand er nun bei Fenerbahce sogar den Medizincheck. Aber die Türken schauen nachdenklich, klopfen ein bisschen auf die hintere Stoßstange, drücken auf die Motorhaube, suchen am Unterboden nach Rostspuren und sagen dann: "Nee, für den Preis zu teuer!"