Wer steht den Iranern gegen die Tyrannei der Mullahs bei?

Das Regime der Mullahs geriet unter Druck. Es reagierte mit rücksichtsloser Härte. Und Europa schaut wieder einmal zu.

Es scheint ein Muster zu sein, wie in tyrannisch regierten Staaten sich die Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung langsam aufbaut und nach und nach in heftigen Demonstrationen ausbricht. Der Iran ist derzeit ein Beispiel davon. Dort stellen immer mehr Menschen die Frage, weshalb sie selbst Mangel leiden müssen, während die Oberschicht der Mullahs im Luxus schwelgt und Milliarden

in Konflikte investiert, die zwar der regionalpolitischen Machtposition der Regierung in Teheran nützen, aber nicht den Iranern.