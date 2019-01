Ein No-Deal-Brexit wäre das größtmögliche Schlamassel

"The mother of all messes", "Mutter aller Schlamassel", titelte der "Economist" nach der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament.

Parlament und Regierung können sich nicht einigen, was sie wollen. Premierministerin Theresa May will ihren Deal durchbringen - viele Tories wollen aber lieber einen Austritt ohne Abkommen. Labour will eine Zollunion oder ein zweites Referendum. Alle haben Argumente, warum etwas nicht geht, aber keiner sagt, wie es gehen könnte. Die Brexiteers sagen, Mays Deal sei wegen der Nordirland-Klausel ("Backstop") nicht akzeptabel. "Backstop" bedeutet: Nordirland bleibt im Binnenmarkt, bis eine Lösung, die den Weiterbestand der offenen Grenze zwischen Irland und Nordirland erlaubt, gefunden wird. Dass mit dem EU-Austritt Englands eine EU-Außengrenze zwischen den beiden Irlands entsteht, was wiederum mit der im Karfreitags-Abkommen (mit dem der Nordirlandkonflikt beendet wurde) garantierten offenen Grenze kollidiert, war den britischen Politikern bekannt. Von der EU und Irland zu verlangen, den Bruch dieses Abkommens plus die Gefahr eines neuerlichen Irlandkonflikts zu akzeptieren, ist eine unglaubliche politische Borniertheit. In diesem Punkt hat May wohl das bestmögliche Resultat erreicht.