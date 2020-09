ICH habe vor exakt zehn Jahren das erste Mal einen Fuß in diese Redaktionstür gesetzt. Völlig unbedarft und naiv damals. Jedenfalls: Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Schauen Sie sich nur an, was seither welt- und innenpolitisch passiert ist: Trump, Brexit, Merkels "Wir schaffen das", Fukushima, Ibiza. Selbst ein Papst trat derweil zurück. Ach ja, und - fast hätte ich's vergessen - das Coronavirus.

Ich sage Ihnen: Dieser Job hat mich verändert. Die in diesem Jahrzehnt eingetretenen ...