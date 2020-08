Mein digitaler Fußabdruck

ICHkaufe, ich gebe es zu, hin und wieder online ein. Ich gehe gerne in Geschäfte in meiner Nähe, aber manchmal ist es praktisch, den Computer anzuwerfen und mit ein paar Klicks an die gewünschte Ware zu kommen. Der Online-Einkauf ist freilich keine Einbahnstraße - man handelt sich damit nicht nur viel Verpackungsmaterial, sondern auch regen E-Mail-Verkehr ein. Vieles, das im elektronischen Postfach landet, ist so erwünscht wie analoge Werbung im Briefkasten, wirft aber Fragen auf.

Abgesehen von den ...