Der Bischof und ich

ICH bin wie jeder Mensch einzigartig und unverwechselbar, aber mein Name ist es nicht. Denn ich habe einen akustischen Doppelgänger. Der Ruf meines Namensvettern eilt mir voraus. "Ah, Sie heißen so wie der Herr Bischof?", an diese Reaktion auf meinen Namen bin ich seit früher Jugend gewöhnt. Tatsächlich besteht eine große Übereinstimmung zwischen meinem und dem Namen des vormaligen Wiener Weihbischofs Helmut Krätzl. Mag die Aussprache auch gleich sein, sobald es schriftlich wird, tritt der Unterschied klar zutage. Es ist nur ein Buchstabe, aber der ist entscheidend. Standesgemäß schreibt sich der bischöfliche Würdenträger mit dem pünktchenverzierten Umlaut ä, der Redakteur mit einem weltlich-schlichten e wie Emil.