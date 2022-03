ICHbin genervt. Von meinem schlechten Gewissen. Dauernd keimt es auf. Wenn ich Staub im Vorzimmereck finde, der mich daran erinnert: Es wäre an der Zeit zu putzen. Wenn ich ein Schnitzel bestelle und eigentlich umweltbewusst leben will. Wenn ich vor dem Computer sitze, obwohl die Sonne scheint. Oder, wenn ich einer Freundin ein Treffen absagen will.

Es ist wie ein Tinnitus, der nicht weggeht. Meine inneren Alarmglocken können manchmal ganz schön laut sein. Meist dann, wenn ich gerade ...