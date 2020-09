Ein Mal um die Welt, bitte

ICH möchte mit einem Vorurteil aufräumen: Nicht alle Souvenirs dieser Welt sind schlecht. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass mir meine diversen Mitbringsel zumindest als Erinnerungen das Tor zur Welt öffnen. So wie die mit der bunten Vogelwelt Australiens bedruckten Geschirrtücher, die ich mir einmal selbst mitgebracht habe. Wenn sie in Verwendung sind, erinnere ich mich an Dinky, den singenden Dingo. Über viele Jahre war er berühmt für seine Auftritte auf einem kleinen Pianino in einem Lokal etwa ...