Fake It Till You Make It

ICHmutiere seit Kurzem regelmäßig zur Wonder Woman. Meistens morgens, manchmal auch zwischendurch, aber lieber so, dass mich niemand sieht. Zugegeben, es sieht ein bisschen komisch aus: Ich stehe breitbeinig und mit erhobenem Blick da und habe beide Fäuste in die Hüfte gestemmt - eben so, wie man sich eine Superheldin in Aktion vorstellt.

Bei dieser Haltung handelt es sich jedoch nicht um den verzweifelten Versuch, einer Kindheitsfantasie nachzujagen. Die Wonder-Woman-Pose ist eine Erfindung der Sozialpsychologin Amy Cuddy. Die ...