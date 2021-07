Ich sammle Büros

ICH sammle zwei Dinge: in der Freizeit Lungauer Bergseen und beruflich Politikerbüros. Ich kann Ihnen sagen: beides probiert, kein Vergleich! Trotzdem soll es hier jetzt um die Politikerbüros gehen.

Also: Im Laufe so eines länglichen Journalistenlebens kommt man in allerhand Büros. Manche sind schön, manche weniger. Am wenigsten schön habe ich das Büro des Justizministers in Erinnerung. Es befindet sich zwar im wunderschönen Wiener Barockpalais Trautson, der Ministertrakt schaut aber aus wie ein Wirtshaus aus den 60er-Jahren. Quasi ...