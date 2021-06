Ich trage es mit Fassung

ICH gebe heute einen Einblick in ein großes Mysterium der Menschheit. Diese Ansage ist keineswegs übertrieben, geht es doch um die Handtasche. Genau genommen um Funktion und Inhalt der überwiegend von Frauen benutzten Handtasche. Zwar setzt sich in fortschrittlichen Gesellschaften die Männerhandtasche immer stärker durch - ein untrügliches Zeichen dafür, dass auch sie zusehends bereit sind, Verantwortung zu übernehmen (und zu tragen). Allerdings setzt sich diese Entwicklung nur zögerlich durch und stößt in vielen österreichischen Subkulturen immer noch auf Ablehnung. ...