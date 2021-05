ICH habe in den vergangenen Tagen in kurzem Abstand zwei Filme gesehen, die ich mir vor Jahren im Kino angeschaut habe. Das Sozialdrama "I, Daniel Blake" von Ken Loach und "The Queen" von Stephen Frears mit der exzellenten Helen Mirren in der Hauptrolle. Zwei großartige Filme, die für einen kurzweiligen Abend sorgten, aber es war Fernsehen und nicht Kino.

Vor dem TV-Gerät zu sitzen mag Vorteile haben, man muss nicht aus dem Haus gehen, man kann angezogen sein, ...