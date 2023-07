ICH Ich hab die Meldung genau gelesen. Stand sie doch in meiner Lieblingszeitung. Nämlich in dieser. "Österreichs Tourismus will vom Klimawandel profitieren", hieß es. Ich hab "Yippie!" ("Juhuuu!") gerufen. Aber nur innerlich. Mann(in) will ja nicht auffallen. Jedenfalls spürte ich Freude. ...