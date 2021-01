Produkt meiner Misserfolge

ICH bin nicht sicher, wie es Ihnen mit meiner Berufswahl geht. Also damit, dass Sie in der Zeitung und natürlich auch online immer wieder auf Texte und Geschichten von mir stoßen. Vielleicht mögen Sie meinen Schreibstil, vielleicht aber auch nicht? Vielleicht blättern Sie, sobald Sie meinen Namen in der Autorenzeile sehen, schnell weiter? Vielleicht nehmen Sie den Autorennamen gar nicht wahr, weil Sie nur der Inhalt interessiert? Angesichts fehlender empirischer Daten, die einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten, muss ich mich mit ...