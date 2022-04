ICH weiß, ich setz mich jetzt in die Nesseln. Aber ich mag Haustiere nicht besonders. Bitte mich nicht falsch zu verstehen. Ich mag Tiere. Im Wald, auf der Wiese, auf einem Bauernhof. Aber mit Hund, Katz und Kanarienvogel in der Wohnung fange ich wenig an. Wobei ich als Kind selbst einen Wellensittich namens Uschi hatte, dem ich mit einer Eselsgeduld versuchte, das Sprechen beizubringen. Vergebens. Aber wie gesagt, das ist lange her.

Der Ausgleich zu meiner ... nennen ...