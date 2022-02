Verliebt in Axel Rittberger

ICH schaue mir ab und zu die olympischen Eiskunstlaufbewerbe an. Axel, Salchow, Rittberger - zugegeben, ich kann all die Sprünge selten unterscheiden. Aber ob die Sache gut ausgeht, das seh ich. Und kann aufatmen. Es sind Kurzkrimis, die meinen ganzen Körper in Hochspannung versetzen. So gesehen ist das Zuschauen auch minimal sportlich. Anspannen, Lockerlassen, Anspannen, Lockerlassen.

Kürzlich war ich selbst wieder einmal Eislaufen. Nicht ganz aus freien Stücken, aber doch mit kindlicher Vorfreude. Dass das letzte Mal einige ...