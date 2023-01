Zweites, drittes, viertes Ich

ICH heiße Max Mustermann. Natürlich nicht ganz genau so, aber vom Prinzip her kommt es mir schon gelegentlich so vor. Zumindest konkurriere ich mit vielen namensgleichen Kolleginnen in diesem Land. Weshalb ich gelegentlich auch viele Funktionen gleichzeitig einnehme, ein mustergültiges Chamäleon quasi.

Neulich war ich offensichtlich Landwirtin oder Metzgerin. Um 8 Uhr auf dem Weg in die Redaktion klingelte das Handy, unbekannte Nummer am Display, also gleich mit vollem Namen melden beim Abheben. Der freundliche Mann am Telefon ...